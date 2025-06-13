Sapanca Gölü kaçak yapılardan temizlenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sapanca Gölü kıyısında kaçak yapılaşmanın önüne geçiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek düzenleme ile Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son vermeyi planlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılarak göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı.
Kurum, paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız." dedi.
97 İSKELE KALDIRILIYOR
Proje kapsamında gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskelenin kaldırılması ile birlikte gölün çevresinin doğal yapısına kavuşturulması ayrıca mevcut yürüyüş yolunun yeniden düzenlenmesi planlanıyor.
İki etaplı olacak düzenleme kapsamında toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.
Projenin ihalesi 18 Haziran'da yapılacak.
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