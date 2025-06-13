Sapanca Gölü kaçak yapılardan temizlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek düzenleme ile Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son vermeyi planlıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılarak göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı.



Kurum, paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız." dedi.

