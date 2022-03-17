Sapanca Gölü son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Sakarya'da bulunan Sapanca Gölü'nde son yapılan ölçümlerde ise göl ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Maksimum noktası 32.21 olarak belirlenen Sapanca'nın seviyesi kar yağışlarından sonra 32.29'a kadar yükseldi. Uzmanlar bu ölçümün göl için son 7 yılda yapılan en yüksek ölçüm olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, turizm açısından da büyük öneme sahip olan gölün korunması ve daha büyük bir turizm cenneti haline dönüştürülmesi için düzenlediği "Büyükşehir 2021 Turizm Çalıştayı" programında tüm paydaşların önemli adımlar atabilmesi için öncü olmuştu.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (SASKİ) yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü'müz Türkiye'de nadir olan, eşsiz güzelliğe sahip bir tektonik göldür. Bu güzel kaynaktan Sakarya'mız ve Kocaeli'miz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Kurduğumuz teknik ekip, gölü 24 saat boyunca anlık olarak izleyerek kalitenin artırılması için faaliyetler yürütüyor. Son kar yağışlarından sonra ise seviyenin maksimumun da üzerine çıktığını tespit ettik. Bu son ölçüm, göl için son yıllarda tespit edilen en yüksek seviyelerden bir tanesi oldu" denildi.

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