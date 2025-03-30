Sapanca Gölü'nde boğulan Kaan Ege akılllı saatinin koordinatlarıyla bulunmuş

Sporculardan Kaan Ege Baran gölde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri sevk edildi. Eğitmen ve 5 sporcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ise ekipler tarafından kurtarıldı. Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmalarında dün akşam Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaan Ege Baran’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi’ne getirildi. Baran için buradaki Kavaklı Camii’nde cenaze namazı kılındı.

AKILLI SAATİN KOORDİNATLARINDAN BULUNDU



Kaan Ege Baran’ın cansız bedeninin kolundaki akıllı saatten yola çıkılarak bulunduğu bildirildi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri, özel cihazlarla Sapanca Gölü'nün topoğrafya haritasını çıkardı. Bu kapsamda göl zeminine su altı robotu da indirilerek tarama çalışması yapıldı.



Kaan Ege Baran'ın kolunda su geçirmez akıllı saat bulunduğu bilgisi üzerine kurumlar harekete geçti. Ünlü markanın Türkiye merkeziyle görüşülerek, saatin koordinat bilgileri istendi.



Bu bilgiler de geldikten sonra devam eden çalışmalar sonucunda Kaan Ege'nin cansız bedeni kıyıdan 1,5 kilometre açıkta 8 metre derinlikte bulundu. Söz konusu bölgenin gölün ortalarında yer almasına karşın en sığ bölge olduğu öğrenildi.