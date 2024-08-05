Sapanca Gölü'nde fosil yakıt kullananlara para cezası

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yasağa rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.

Sapanca Gölü'nde fosil yakıt kullananlara para cezası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Serdivan İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki Sapanca Gölü ve kıyılarında 1 Nisan'dan bu yana 33 önleyici kolluk devriyesi icra etti.

Denetimlerde her türlü uyarıya rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17 bin 661 lira olmak üzere 6 tekne sahibine 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.​​​​​

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