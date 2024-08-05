Sapanca Gölü'nde fosil yakıt kullananlara para cezası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Serdivan İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki Sapanca Gölü ve kıyılarında 1 Nisan'dan bu yana 33 önleyici kolluk devriyesi icra etti.



Denetimlerde her türlü uyarıya rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.



Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17 bin 661 lira olmak üzere 6 tekne sahibine 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.​​​​​