Sapanca Gölü'nde içme suyu temizliği

Gölün 25 metre derinliğindeki su hattında yapılan çalışma, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibi tarafından yürütülüyor. SASKİ, suyun sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşması için yaklaşık 2 bin 500 metrelik hattı, doğal yollarla oluşan bitki ve tortulardan arındırıyor.



SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, yaptığı açıklamada mikrobiyolojik açıdan çok temiz olan Sapanca Gölü'nün, dünyanın nadide içme suyu kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

İÇME SUYUNUN %70'İ SAPANCA GÖLÜ'NDEN TEDARİK EDİLİYOR

Kentin içme suyunun yüzde 70'inin Sapanca Gölü'nden tedarik edildiğini bildiren Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nden su aldığımız 2 adet 1600 milimetre çapındaki hattımızda temizlik çalışmaları devam etmekte. Temizlik çalışmaları esnasında hattın birinden temizlik yaparken diğerinden de şehrimize kesintisiz kaliteli içme suyu vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

TEMİZLİK ÜÇ AY SÜRECEK

Sakallıoğlu, temizlik çalışmalarının kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta, gölün yüzeyinden 25 metre derinlikte devam ettiğini söyleyerek, profesyonel dalgıçlardan oluşan 15 kişilik ekiple yapılan temizliğin 3 ay süreceğini kaydetti.



Bu sürede kesintisiz su akışını sağlamaya devam edeceklerini bildiren Sakallıoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla gölün etrafında olası kirleticilerin önüne geçmek adına sürekli takip çalışmaları devam etmekte. Hem atık su anlamında hem de çevresel kirleticiler anlamında buradaki temizlik çalışmalarımız ve işletme faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



Dalış gözetmeni Özcan Karabulut, ilk alım noktasından itibaren filtreler ve diğer ekipmanlara düzenli bakım, onarım ve temizlik yaptıklarını anlattı.



Karabulut, 15 kişilik profesyonel dalgıç ekibinin yanı sıra karada 12-13 kişilik grubun çalıştığını belirtti.