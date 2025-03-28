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Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 sporcu kayıp

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne açılan 7 kişinin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alobora oldu. Göle düşen 5 kişi kurtarıldı, 2 sporcu aranıyor.

Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 sporcu kayıp

'nın  Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarırken 2 sporcuyu arama çalışması başlattı.

Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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