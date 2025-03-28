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Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı, 1 sporcu aranıyor

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne açılan tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alobora oldu. Göle düşen 6 sporcu ile eğitmen kurtarıldı. 1 sporcununun bulunması için çalışmalar sürüyor.

Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı, 1 sporcu aranıyor

Alınan bilgiye göre, Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu , şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

6 sporcu ile eğitmen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sporcular hastaneye kaldırıldı.

Kayıp sporcunun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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