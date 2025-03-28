Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı, 1 sporcu aranıyor
Sakarya'da Sapanca Gölü'ne açılan tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alobora oldu. Göle düşen 6 sporcu ile eğitmen kurtarıldı. 1 sporcununun bulunması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
6 sporcu ile eğitmen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sporcular hastaneye kaldırıldı.
Kayıp sporcunun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kano
- Sakarya
- Sakarya Sapanca