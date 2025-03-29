Sapanca Gölü’nde kano faciası: 15 yaşındaki Ege'nin cansız bedeni bulundu
Sakarya'daki Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran’ın cansız bedeni bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası bastırdı.
Bu sırada gölde bulunan 7 kanodaki 14 sporcu suya düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Sporculardan 12’si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından kurtarıldı.
Havadan drone, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmaları sırasında kayıp olan Kaan Ege Baran’ın kullandığı kano sazlıkların arasında bulundu. Çalışmalara AFAD ekiplerinin yan sıra Kocaeli'den gelen dalgıç polisler de destek verdi.
Bu arada Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenmana ilişkin sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Arama- kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama- Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile sürdürüldü.
Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine cesedine ulaşıldı. Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu.
Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Sakarya
- Sakarya Sapanca