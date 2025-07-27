Sapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki genç boğuldu

Rüstem Paşa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Sapanca Gölü kenarına gelen Ömer Memişmoğlu (21), serinlemek için göle girdi. Genç boğulma tehlikesi geçirirken, arkadaşları ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, dalgıç polislerine de bilgi verildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Memişmoğlu, suya girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta bulunarak sudan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.



Ömer Memişoğlu'nun Adapazarı Güneşler Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte göle geldiği ve bir zincir markette çalıştığı öğrenildi.