Sapanca'da ambulans zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki cip ile çarpıştı.



Daha sonra İzmit yönünden gelen pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki otomobile çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı.



Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.