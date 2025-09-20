Sapanca'da bungalov tesisinde yangın
Sapanca'da bir bungalov tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürüldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda yangın çıktı.
Yangın, Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.K.'ya ait bungalov tesisinin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Çıkan yangının dumanı ilçe merkezinden de görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yapıda maddi hasar oluştu.
- Bungalov
- Sakarya Sapanca
- Yangın