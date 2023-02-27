Sapanca'da bungalov yangını: 2 ölü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, tatil yaptıkları bungalovda çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sapanca'da bungalov yangını: 2 ölü

Sapanca'nın Şükriye Mahallesi Polat Caddesi’ndeki bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede ahşap yapıyı sardı. Yan bungalovdakilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sapanca'da bungalov yangını: 2 ölü - 1

İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, bungalovdan geri enkaz yığını kaldı. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, yangında hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kaya ve Kara'nın cansız bedenleri, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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