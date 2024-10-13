Sapanca’da otoyolda kaza: 3 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Anadolu Otoyolu’nda bir otomobil, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Kırkpınar mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden Eslem Harun A. yönetimindeki otomobil, Hasan Gazi K.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kayan otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
Kazada sürücü Hasan Gazi K. ile diğer araçtaki Hasan A. ve Aslı A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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