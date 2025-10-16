Sapanca'da trafik kazası: İki yaralı

Y.K.'nın (57) kullandığı hafif ticari araç, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde B.Ü.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ile yolcu E.C. (26) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINDA



Hafif ticari araç sürücüsü Y.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

