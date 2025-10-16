Sapanca'da trafik kazası: İki yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Y.K.'nın (57) kullandığı hafif ticari araç, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde B.Ü.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ile yolcu E.C. (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINDA

Hafif ticari araç sürücüsü Y.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

