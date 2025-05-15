Sapanca'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca yakalandı

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı..

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 lira ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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