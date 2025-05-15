Sapanca'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca yakalandı

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı..



Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 lira ele geçirildi.



Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

