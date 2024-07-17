Sapanca’daki bungalov tatili faciayla bitti: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda tatil yapan Suudi Arabistanlı ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman, bahçedeki havuza düşerek boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı.

Sapanca’daki bungalov tatili faciayla bitti: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

’daki bungalov evde tatil yapan ailenin 3 yaşındaki kızı, havuza düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca’ya bağlı Nailiye Mahallesi’ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi.

Tatil için ilçeye gelip, bungalov kiralayan Suudi Arabistan uyruklu ailenin kızları Almutaırı Sama Abdulrahman, tesisin bahçesindeki havuza düştü.

Sapanca’daki bungalov tatili faciayla bitti: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - 1

Durumu fark eden anne ve babası, suda çırpınan kızlarını havuzdan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Abdulrahman, Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Almutaırı Sama Abdulrahman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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