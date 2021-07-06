Sapanca'daki cesetlerin sırrını meme silikonu çözecek

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa gömülü bulunan iki cesetle ilgili soruşturma sürüyor.

Birçok parçaya ayrılan cesetlerin henüz baş kısımları bulunamadı.

Bu nedenle ekipler, kimlik tespiti için farklı yollar deniyor.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, kadının kimliğini tespit etmeye bir adım daha yaklaştı.



Silikonun üzerindeki seri numarasından, önce silikonu satan firmaya ardından ameliyatı gerçekleştiren doktora ulaşılması planlanıyor.

Diğer yandan da ceset parçalarından alınacak örneklerle DNA tiplemesi yapılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Ekipler ayrıca yapılan kayıp ihbarları üzerinden de sonuca gitmeye çalışıyor.

1 Temmuz Perşembe günü Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar mahallesinde, arazide gezen iki köpek, kesik bir ayak bulmuştu.

Köpeklerin sahibi psikolog Zeynep Serbes'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedi çıktı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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