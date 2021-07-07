Sapanca'daki iki cesedin kimliği tespit edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan parçalanmış cesetlerin iki İranlı'ya ait olduğu tespit edildi.

İlçeye bağlı Kırkpınar mahallesinde 1 Temmuz'da, bir bölümü hayvanlar tarafından toprak üstüne çıkarılmış gömülü iki ceset bulunmuştu.



13 parçaya ayrıldığı belirlenen cesetlerin baş kısımları olmadığı için kimlik tespit çalışması başlatıldı. Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi.



Silikonun seri numarasından satan firma ve operasyonun nerede gerçekleştirildiğini tespit eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu olduğu belirlenen kadının kimliğini saptadı.

Yanında cansız bedeni bulunan erkeğin de İranlı olduğunu belirleyen polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, cinayetin, yüklü miktarda para alacak- verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.