Sapanca'daki iki cesedin kimliği tespit edildi: 1 kişi gözaltına alındı

Sapanca'da toprağa gömülü bulunan iki cesetle ilgili soruşturma sürüyor. Cesetlerden birindeki meme silikonundan yola çıkan ekipler, kimlikleri tespit etti. Cesetlerin İran uyruklu iki kişiye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak A.M. isimli yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İHA - DHA 07.07.2021 - 13:25 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 15:26

Sapanca'daki iki cesedin kimliği tespit edildi: 1 kişi gözaltına alındı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan parçalanmış cesetlerin iki İranlı'ya ait olduğu tespit edildi.

İlçeye bağlı Kırkpınar mahallesinde 1 Temmuz'da, bir bölümü hayvanlar tarafından toprak üstüne çıkarılmış gömülü iki ceset bulunmuştu.

13 parçaya ayrıldığı belirlenen cesetlerin baş kısımları olmadığı için kimlik tespit çalışması başlatıldı. Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi.

Silikonun seri numarasından satan firma ve operasyonun nerede gerçekleştirildiğini tespit eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu olduğu belirlenen kadının kimliğini saptadı.

Her ikisi de yabancı uyruklu ve karı-koca oldukları belirlenen maktullerden kadının 40 yaşındaki A.S, erkeğin ise 39 yaşındaki M.Z olduğu ve emlak işiyle uğraştıkları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak A.M. isimli yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, başka şüpheliler de bulunduğu ve araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Vahşice öldürülen karı-kocanın kesilen başları ise halen bulunamadı.

Öte yandan adli tıp raporunda, ceset parçalarında herhangi bir metalik imaj ve değerli eşyanın bulunmadığı, kemik kesik uçlarının düzgün bir kesilme ile uyumlu olduğu, doku parçalarında herhangi bir mermi çekirdeği giriş yarası veya benzer nitelikte bulgu tespit edilmediği sonuçları yer aldı.

Polis, cinayetin, yüklü miktarda para alacak- verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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