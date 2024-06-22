Sapanca’nın nüfusu bayram tatilinde 4 katına çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerin akınına uğradı. İlçenin 46 bin 80 olan nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 200 bine çıktı.

Sapanca’nın nüfusu bayram tatilinde 4 katına çıktı

tatilinde vatandaşlar Sapanca’ya akın etti.

Nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre 46 bin 80 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu, tatilcilerin gelmesiyle birlikte yaklaşık 200 bine çıktı.

İstanbul'a yakınlığı sebebiyle tercih edilen Sapanca’da sahiller, parklar, konaklama ve ören yerleri doldu.

Sapanca Gölü’nde deniz bisikleti ve gezi tekneleri ile gezen tatilciler, karada ise elektrikli bisiklet, fayton ve akülü mini araçları tercih etti.

Sapanca sahilinde turistlere elektrikli gezi teknesi ile göl turu düzenleyen Suat Erdoğan, ’’Sahile gelen turistlerin bölgeden memnuniyetle ayrıldığını belirterek, "9 günlük süreci güzel bir şekilde geçiyor. Herkesi Sapanca’ya bekliyoruz’’ dedi.

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