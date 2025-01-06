Sapık komşu tutuklandı

İzmir'de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, komşusuna karşı penceresinden uygunsuz hareketler yapan kişi ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede şüpheliyi yakalayan ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın aynı zamanda evli olan D.Ç. (43) olduğunu belirledi. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen D.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin daha önce cinsel saldırı da olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.