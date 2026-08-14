Şapkalılar çetesine operasyon. Dokuz şüpheli gözaltında

İstanbul 'da Şapkalılar isimli çeteye yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli yaralama ve kurşunlama olaylarının faili konumundaki çeteye mensup şüphelilerin adresleri belirlendi.

Şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yeni nesil suç örgütleri bir süredir Türkiye 'nin gündeminde yer alıyor.

Emniyet güçleri çetelere yönelik operasyonlarını sürdürürken, yurt dışına kaçan örgüt yöneticilerinin iadesi için de çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak dün iki örgüt lideri Türkiye'ye iade edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Redkitler ve Erdoğan Aykut organize suç örgütlerinin elebaşıları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı .