Saplantılı erkek dehşeti: Dövüp yüzünü usturayla kesti

Adana’da bir kadın, gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığı sevgilisi tarafından usturalı saldırıya uğradı.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) ile birlikte olmaya başladı.



Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.

BACAKLARINDAN VURDU



Sefer B. ayrıldıktan sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı.

SADECE 4 AY CEZAEVİNDE KALDI

Olayın üzerine mahkeme saldırgana önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi daha sonra cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

TAKİP DEVAM ETTİ



Sefer B. tahliye edildikten sonra tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.



Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.



ELEKTRONİK KELEPÇEYİ ÇIKARTTI

Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girdi, kadını önce dövdü, daha sonra da usturayla yüzünü keserek olay yerinden kaçtı.



Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. polis tarafından aranıyor.



BİRİSİ DURDURMALI

A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, “Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım. Beni sürekli rahatsız ediyor. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı” dedi.