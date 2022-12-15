Saplantılı erkek eski kız arkadaşının babasını öldürdü

İstanbul'da bir kişi eski kız arkadaşının babasını bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi. 20 yaşındaki Murat Özkazan, eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı.



Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün (46), eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı.

Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.



OLAY YERİNDE ÖLDÜ



Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı. Kimliği tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Özkazan'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.