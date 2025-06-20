Saraçhane davasında ara karar: 139 sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının ardından gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 139 şüpheli hakim karşısına çıktı.

Soruşturma kapsamında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Diğer sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek, diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.