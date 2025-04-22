Saraçhane protestoları davası: 49 sanıklı dava ekim ayına ertelendi

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik operasyonları Saraçhane'de protesto edenlerin yargılaması sürüyor. 14'ü tutuklu 49 sanık daha hakim karşısına çıktı.

İstanbul 70'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar kanuna aykırı şekilde toplantı ve yürüyüşe katılmak ile suçlandı.

14 sanık, aynı zamanda cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başka bir dosyada tutuklu olarak yargılanıyor.

"SOMUT DELİL YOK, YARGILAMA DURDURULSUN"

Sanık avukatları, ortada somut bir delil bulunmadığı iddiasıyla yargılamanın durmasını isteyerek savunma yapmadı. Avukatlar, mahkemenin tarafsız davranmadığını da öne sürerek reddi hâkim talebinde bulundu.

DAVALAR ERTELENDİ

Saraçhane eylemlerine katıldıkları için açılan diğer davalar da devam ediyor. Kalan sanıkların yargılaması 3 Ekim ve 4 Temmuz tarihlerine ertelendi.