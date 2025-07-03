Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı

CHP'nin 1 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 21 şüpheli en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.



Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.