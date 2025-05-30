Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasını protesto gösterileri sırasında tutuklanan 14 öğrenci Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, 28 Mart'tan bu yana tutuklu olan öğrencilerin tahliyesine hükmetti.

20 AYRI SORUŞTURMADA 829 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti. Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.

Tutuklananların büyük çoğunluğu "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet"le suçlanıyor. Öğrenciler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.