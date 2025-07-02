Saraçhane'de 42 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane'de düzenlediği mitinginginin ardından 42 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 kişi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle adli işlem başlatıldığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.