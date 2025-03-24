Saraçhane'de altıncı İmamoğlu mitingi | Özel: Yarın Saraçhane'de büyük kapanışı yapacağız

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

Bir kez daha kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu meydanda dağılmanın şartları oluşmadı, sonuna kadar devam edeceğiz. İlk gün toplandığınızda iktidar, emniyet müdürüyle valisiyle, bakanıyla cumhurbaşkanıyla ilk gün tepkiler olur, yarın durulur, sonra unutulur demişlerdi. Ama onların hesaba katmadığı bir şey vardı. Sizi hesap edemediler" diye konuştu.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine de tepki gösteren Özel, "Öğrenciler dersleri boykot edince vizeleri hatırlatıyorlar. Öğrenciler diyor ki, vizenin ne önemi var? Diplomanın garantisi yok, diplomanın!" dedi.

"ÖN SEÇİMDE 15 MİLYON 497 BİN OY KULLANILDI"



CHP'de dün gerçekleşen cumhurbaşkanı adayı ön seçimine katılım sayıları hakkında da bilgi veren Özel, "Dayanışma sandıklarında 13 milyon 844 bin oy kullanıldı. Toplam 15 milyon 497 bin oy kullanıldı. İmamoğlu'na selam olsun" ifadelerini kullandı.



"Şu an odasına gelen televizyondan sizi izleyen Ekrem Başkan'a selam olsun. Ekrem Başkan da Saraçhane'yi selamlıyor Türkiye'yi selamlıyor" diyen Özel, "Yarın sabah saat 9:30'da Ekrem Başkanımızın yanında olacağım, ona sizden selam götürüyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, İBB Başkanvekili seçimi öncesi salı akşamı herkesi Saraçhane'ye davet etti.



Özel, "Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP'li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız. Onun için yarın akşam da... Sonrasını sonra konuşuruz. Ama bir elimiz, bir ayağımız kalbimiz Saraçhane'de olmak üzere bir büyük kapanışı, bir büyük başlangıcı, bir büyük şahlanışı yapmaya hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem de büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane'yi doldurmaya var mısınız?" dedi.



