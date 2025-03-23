Saraçhane'de beşinci İmamoğlu mitingi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararına CHP'nin tepkisi sürüyor.

İmamoğlu'na yönelik tutuklama kararını protesto etmek amacıyla vatandaşlar Saraçoğlu'nda beşinci kez toplandı.

DİLEK İMAMOĞLU: BUGÜN BİZİM İÇİN ZOR BİR GÜNDÜ

Mitingde ilk olarak Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu konuştu.



"Bugün bizim için çok zor bir gündü" diyen Dilek İmamoğlu, "Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar. Ekrem İmamoğlu sizi dört kez yendi, beşinci kez de yenecek. Dışarıda olsa da yenecek olmasa da yenecek. Çünkü o milletin haysiyet mücadelesinin simgesidir. Yenileceksiniz" diye konuştu.



ÖZGÜR ÖZEL: 14 MİLYON 850 BİNİN ÜZERİNDE OY KULLANILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Bugün, Ekrem kardeşimizi bizden alıp kopardılar. İsyandayız, isyandayız, isyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok, inanç var. Keder yok, umut var. Çünkü bu umudu yükselten bu meydan, bu milyonlar… Biz Ekrem başkanla birlikte Türkiye’nin yarınları için sadece sizlere güveniyoruz" dedi.

CHP'de bugün gerçekleşen cumhurbaşkanı adayı ön seçimine katılım sayıları hakkında da bilgi veren Özel, "Bugün ‘tek adaylı seçime katılım mı olur’ tartışmasını yapanlara müjdelerim ki, 1 milyon 750 bin üyemizden oylamaya katılan 1 milyon 673 bin kişidir. Ancak, bu parti içi rakam. Dayanışma sandığı koymaya karar verdik. Bugün oy vermeye pusula yetmedi, saat yetmedi, yetmedi, yetmedi. Ve şimdi an itibariyle daha 2 bin 621 sandık ben buraya çıkarken sayılmamış, sisteme işlenmemişken, dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Öte yandan İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.