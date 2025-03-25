Saraçhane’de polis müdahalesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine küfürlü slogan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek isteyenler Saraçhane'de toplandı.

Göstericilerden bazıları, polis ekiplerinin olduğu bölgeye havai fişek ve yabancı cisim attı.

Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.



Bazı eylemciler, belediye güvenlik görevlilerince bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı.



Gruptakilerden bazıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar attı, dövizler taşıdı.



ÖZGÜR ÖZEL: "O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"



CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yapılan çirkin saldırının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak "Anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum." ifadesini kullandı.



Özgür Özel, X sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;



"Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.



Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.



Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.



Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin.



Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, izinsiz gösterilerde polis ile göstericilerin karşılıklı cisim atılmaması ve gaz sıkılmaması konusunda anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içeriklerdir. Yetkili merciler tarafından herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenliğini korumak adına görevini hukuka uygun şekilde sürdürmektedir. Halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya, olayın diğer şüphelilerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.