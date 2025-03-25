Saraçhane'de polise saldıran gruba müdahale edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen bir grup Saraçhane'de toplandı. Göstericiler polis ekiplerinin olduğu bölgeye havai fişek ve yabancı cisim attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.



Bazı eylemciler, belediye güvenlik görevlilerince bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı.



Öte yandan gruptakilerden bazıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde konuşma yaptığı sırada ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar attı, dövizler taşıdı.



ÖZGÜR ÖZEL: "O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yapılan çirkin saldırının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak "Anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum." ifadesini kullandı.



Özgür Özel, X sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;



"Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.



Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.



Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.



Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin.



Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"