Saraçhane'de polisi "Emekli olduğunda bulacağım" diye tehdit etmişti: Kocaeli'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline hitaben bağırarak "Seni emekli olduğunda bulacağım, ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım." ifadelerini kullanan ve çektiği görüntüyü X sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

