Saraçhane'de son miting | Özel: Cumartesi günü Maltepe'de buluşuyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle yapılan protestolarda vatandaşlar yedinci ve son kez Saraçhane'de buluştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasının ardından devam eden protestolarda vatandaşlar yedinci ve son kez Saraçhane'de toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingte kalabalığa hitap etti.
"SARAÇHANE MİTİNGLERİ BAŞKA BİR FORMATA DÖNÜŞECEK"
Özel, Saraçhane'de 20.30 mitinglerinin sona ereceğini ama başka bir formata dönüşeceğini söyledi.
Özel, "Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul'la burada bayramlaşacağız" dedi.
Cumartesi günü için Maltepe ve Yenikapı'yı işaret eden Özel, "Cumartesi günü bayramdan önce arife var. Hem Türkiye’nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe’deyiz ya Yenikapı’dayız ama omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye’de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların canlı yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Burada yüzbinler, Türkiye'de milyonlar var. Sandık başında 15 milyon yürek var. Kendisini mücadeleye adamış bir Türkiye var" diyen Özel, İmamoğlu'nun bir sonraki seçimde Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.
"Buradan ilan ediyorum" Özel, "Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan, bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan bir tane plastik mermi vurursan, gaz sıkmaya devam edersen önümüzdeki günlerle ilgili planımızı değiştiririm. Yarın en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yaparım" dedi.
Yarın yapılacak İBB başkanvekili seçimi hakkında da konuşan Özel, "Yarın bu binada bir seçim yapılacak. Kayyum eliyle bursları kesmek, kent lokantalarını kapatmak, sosyal yardımları kesmek istiyorlardı. Bu olmadıysa, burada kayyum yoksa, yarın bir başkanvekili seçilip İmamoğlu'na vekillik edecekse bu sizin sayenizde. Emanete sahip çıkanlara selam olsun, helal olsun." dedi.
"CUMARTESİ MALTEPE'DE BULUŞUYORUZ"
"Cumartesi günü İstanbul'un bir meydanında İmamoğlu'na sahip çıkmak için bir büyük mitinge var mısınız?" diye soran Özel, alandaki kişilerle bir açık oylama yaptı ve cumartesi Maltepe meydanında saat 12.00'de toplanacağını açıkladı.
Özel, "Yalnız gelmeyin. Arkadaşını, komşunuzu alın. Cumartesi günü Maltepe'de tarih yazacağız" dedi.
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