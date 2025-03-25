Saraçhane'de son miting | Özel: Cumartesi günü Maltepe'de buluşuyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasının ardından devam eden protestolarda vatandaşlar yedinci ve son kez Saraçhane'de toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingte kalabalığa hitap etti.

"SARAÇHANE MİTİNGLERİ BAŞKA BİR FORMATA DÖNÜŞECEK"

Özel, Saraçhane'de 20.30 mitinglerinin sona ereceğini ama başka bir formata dönüşeceğini söyledi.

Özel, "Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul'la burada bayramlaşacağız" dedi.

Cumartesi günü için Maltepe ve Yenikapı'yı işaret eden Özel, "Cumartesi günü bayramdan önce arife var. Hem Türkiye’nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe’deyiz ya Yenikapı’dayız ama omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye’de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların canlı yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.