Saraçhane'de tutuklanan yedi öğrenciye tahliye

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de gözaltına alınan ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan yedi öğrenci tahliye edildi. Öğrenciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde Saraçhane'de gözaltına alınan yedi öğrenci bugün hakim karşısına çıktı.

Tutuklu öğrenciler cumhurbaşkanına hakaret ile suçlanıyordu.

heyeti öğrencilerin tamamının tahliyesine karar verdi.

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen öğrencilerin bir sonraki duruşması 24 Ekim'e görülecek.

