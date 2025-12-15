Şara'dan Trump’a terör saldırısı için taziye mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 13 Aralık'ta bir DAEŞ mensubunun düzenlediği saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a taziye mesajı gönderdi.



Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telgrafta Suriye’nin hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu belirtildi.



Açıklamada, Suriye’nin söz konusu olayı kınadığı ve ülkede güvenlik, barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

Suriye'nin Humus ili Tedmur (Palmira) ilçesinde tek başına hareket ettiği belirtilen bir DAEŞ mensubunun düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.