Sarallar çetesi elebaşının villasına baskın

"Tırpan" operasyonu kapsamında Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Barış S, gözaltına alındı.



İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "kasten öldürme", "tefecilik" ile "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen ve Mayıs 2016'dan bu yana aranan "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşlarından Barış S'nin Büyükçekmece'de bir villada olduğunu belirledi.



"Tırpan" operasyonu kapsamında, söz konusu adrese 26 Aralık'ta baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi bulamadı. Söz konusu adrese yönelik izlemelerini devam ettiren ekipler, Barış S'nin 27 Aralık'ta eve girdiğini tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Barış S'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, biri susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, 160 mermi ve 1 çelik yelek ele geçirildi.



Zanlının Çorlu'daki adresinde yapılan aramada da, 1 pompalı tüfek, 12 mermi, kama ve sahte araç plakası bulundu.



SEDAT ŞAHİN'İ ÖLDÜRMESİ İÇİN ANLAŞMIŞ



Emniyetteki işlemleri süren Barış S'nin, husumetli olduğu organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'i öldürmesi için bu kişinin yanında bulunan Abbas A. ile 2016 yılında para karşılığı anlaştığı öğrenildi.



Eylemi yakından gerçekleştiremeyen Abbas A'nın, 19 Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile Beykoz'daki villaya düzenlediği saldırıda Sedat Şahin kurtulurken kayınvalidesi omzundan yaralanmıştı.

Şüpheli Abbas A. ise 9 Ağustos 2016'da Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.



İLK OPERASYONDA DA 13 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI



Bu arada "Tırpan" operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen operasyonda, "Sarallar" suç örgütünün elebaşlarından Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ile bu örgüte silah temin ettiği belirlenen alt gruptan 4 kişi gözaltına alınmıştı.



Adreslerde yapılan aramalarda ise 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulunmuştu.