Sarallar çetesine operasyon: 117 gözaltı

"Sarallar" çetesine düzenlenen operasyonda 117 kişi gözaltına alındı.



Operasyon, dün sabah 1500 polisin katılımıyla düzenlendi. İstanbul merkezli operasyon kapsamında; Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.