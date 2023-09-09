"Sarallar" davasında bütün sanıklara tahliye kararı

TEHDİT EDİLDİKLERİNİ ANLATTI



Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu anlatıldı. İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları da vurgulandı.



İddianamede, şüpheli Erdal Acar'ın silahlı suç örgütünün yöneticisi olduğu, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanlarından olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi getiri sağladığı bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı aktarıldı. Şüpheli Acar'ın, örgütün devamlılığını sağlamak ve gücünü göstermek için kendisine bağlı örgüt üyelerine talimatlar vererek, örgüt adına gerçekleştirilen eylemlerde örgüt üyelerini yönlendirdiği de belirtildi.



NECATİ ŞAŞMAZ'IN TEHDİT EDİLMESİ İÇİN ERDAL ACAR'A TALİMAT VERİLDİĞİ KAYDEDİLDİ



Hazırlanan iddianamede, iletişim tespit tutanağından örgüt lideri İlyas Saral'ın kendinden ricada bulunulması sonrası Necati Şaşmaz'ın tehdit edilmesi konusunda örgüt yöneticisi Erdal Acar'a talimat vererek konuyu çözmesini istediği, örgüt içerisinde her yöneticinin ayrı bir görevinin olduğu, şüpheli Erdal Acar'ın da medyatik insanlarla, iş adamlarıyla ve kumarhanelerle alakalı tüm işleyişi yürüttüğü kaydedildi. İddianamede, şüpheli İlyas Saral'ın 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Şüpheli Erdal Acar'ın ise "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede diğer şüphelilerin de 15 yıldan 79 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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