“Sarallar” operasyonunda 8 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini cezaevindeki Ümit Saral'ın, yöneticiliğini ise Tolgahan Ç.'nin yaptığı ve “yağma”, “tehdit”, “yağma amaçlı tehdit”, “kişiyi hürriyetten yoksun kılma”, “kasten yaralama” suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi.



6 ayrı eyleme katıldıkları tespit edilenlerin 4'ünün cezaevinde oldukları belirlendi.



Ekipler çete üyesi 12 kişiyi ise yakalayarak gözaltına aldı.



Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Gözaltına alınanların 4’ü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8'i ise tutuklandı.