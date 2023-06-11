Sarallar suç örgütü lideri Alaattin Saral İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.



Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.



Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

