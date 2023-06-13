Sarallar suç örgütü lideri Alaattin Saral tutuklandı

Dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, tutuklandı.



Alattin Saral, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri İlyas Alaattin Saral hakkında, 8 Haziran'da kırmızı bülten çıkarıldığı, örgüt liderinin, karardan bir gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinten Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandığı öğrenildi.

Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral'ın Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi. Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emniyet güçleri geçen yıl Sarallar'a yönelik İstanbul merkezli iki büyük operasyon gerçekleştirmişti. 169 kişinin gözaltına alınıp, 21'inin tutuklandığı "Tümör" adı verilen operasyonun ardından Sarallar grubuna dava açılmıştı. Alattin İlyas Saral ise davanın en çok aranın ismiydi.

Alaattin İlyas Saral, 90'lı yıllardan bu yana suç örgütü olarak tanınan Sarallar grubunun son dönemdeki elebaşı olarak biliniyordu.