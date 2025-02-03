Sarallar suç örgütü üyesini emniyet müdürü kaçırdı: 7 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y'nin yurt dışına çıkarılmasını sağladığı tespit edilen 7 şüpheli hakkındaki soruşturması devam ediyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alındı.



Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K, gümrük muhafaza memuru B.A'nın da bulunduğu 7 şüpheliyi, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.



İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nin, "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Ocak'ta düzenlenen operasyonda M.D.K'nin gözaltına alındığı kaydedildi.