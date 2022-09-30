Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı

İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün yöneticilerinden biri yakalandı. Yakalanan kişinin örgütün yaptığı çok sayıda silahlı eylemin azmettiricisi olduğu tespit edildi.

Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı

'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde yönetici olduğu belirlenen, birçok silahlı eylemi gerçekleştirdiği ve azmettirerek faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen S.R'nin adresini belirledi.

Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı - 1

Ekipler, şüphelinin Büyükçekmece'de farklı kişiler adına kiralanmış hücre tipi ve güvenlikli, dışarıyla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşadığı eve düzenlediği operasyonda S.R'yi yakaladı.

Sarallar suç örgütüne operasyon: Yöneticilerden biri yakalandı - 2

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjörler ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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