Saralların önemli ismini Merve Özbey’in eşi ve emniyet müdürü kaçırdı: Ataşehir’den İpsala’ya uzanan firarda ifadeler ortaya çıktı

Sarallar suç örgütü üyesini emniyet müdürü kaçırdı: Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak da gözaltında Haberi Görüntüle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Yıldırım’ın yurt dışına çıkarılmasını sağladığı iddiasıyla 7 şüpheli hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor.

Yıldırım’ı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ve müteahhit Kenan Koçak’ın savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.



Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli emniyet müdürü M.D.K. savcılıktaki ifadesinde, şüphelilerden Kenan Koçak ve Ener Aktaş’ı tanıdığını, yurt dışına kaçırdığı iddia edilen Turan Yıldırım’ı ise daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını iddia etti.

“ESKİ EŞİM VE ÇOCUĞUMU GÖRMEYE GİTMİŞTİM”



Eski eşi ve çocuğunun İstanbul Ataşehir’de yaşadığını, 15 Ocak günü onları görmek için resmi olarak görevdeyken aracıyla Ataşehir’e gittiğini anlatan M.D.K, burada yakın arkadaşı olan Ener Aktaş’ın da evine uğradığını, bu evde Turan Yıldırım ile Kenan Koçak’ın olduğunu ve kendisine Edirne’ye gideceklerini söyleyerek, birlikte gitme teklifinde bulunduklarını öne sürdü.



“GÜVENDİĞİM İÇİN KİM OLDUĞUNU SORMADIM”



Teklifi kabul ederek Yıldırım ve Koçak’ı aracına aldığını ifade eden M.D.K, Aktaş’ın aracında bazı işlemler yapacağını ve döviz aldıktan sonra tekrar yolda kendilerine katılacağını belirterek yanlarından ayrıldığını, arkadaşına güvendiği için Turan Yıldırım’ın kim olduğunu sorgulamadığını, Tekirdağ sınırına geldiklerinde Aktaş’ın kendilerine yetiştiğini ve burada mola verdiklerini aktardı.



Moladan sonra Turan Yıldırım’ın, Ener Aktaş’ın aracına geçtiğini ve yola bu şekilde devam ettiklerini belirten M.D.K. ifadesini şöyle sürdürdü:



“Benzinlikte, yine daha önce Ener’in yanında görmüş olduğum ve ismini İshak A. olarak hatırladığım şahıs ile karşılaştık.



Benzinlikten Ener ile beraber iki araçla ayrıldıktan sonra Ener ile konuştuk ve Yunanistan’a İpsala üzerinden geçeceğini söyleyince, Kenan benim arabamdan inerek Ener’in arabasına geçti.



“BENİ BİR KAÇ KERE GÖRÜNTÜLÜ ARADI”



İpsala sınırına gelmeden ilçe merkezine doğru ben dönüş yaparak Edirne merkeze, görev yerime devam ettim. Sonrasında Ener, sınır kapısına varmış.



Beni bir kaç kere görüntülü aradı, sonra kendisiyle konuştum. Yanında V.G. komiserin olduğunu gördüm. O esnada kırsal yolda araç kullandığım için ses duymadım, görüntü de kesik kesik geliyordu.



“EMİR YA DA TALİMATIM OLMADI”



V.G. komisere elimle selamlama yaptım. Kendisine herhangi bir şekilde Ener ile Kenan’ın sınırdan geçişinde yanlarında bulunan Turan isimli şahıs da araçlarında iken yardımcı olması hususunda bir telkinim ya da emir talimatım olmamıştır.”

“MALKARA’YA KADAR BENİMLE GİTMESİ TESADÜF”



Şüpheli M.D.K, firari şüpheli Turan Yıldırım’ın Malkara’ya kadar kendisiyle gitmesinin tesadüf olduğunu, tesadüf değilse bilgisi dışında gerçekleşen durum olduğunu öne sürerek, “Turan Yıldırım isimli firari şahsın yurt dışına Ener ve Kenan’ın kullandığı araç ile kaçırıldığı iddiası hususunda herhangi bir bilgiye sahip değilim ve bu yönde kolaylık sağladığım iddiasını da kabul etmiyorum.” dedi.

Müzisyen Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak

ÜNLÜ ŞARKICI MERVE ÖZBEY’İN EŞİ KOÇAK’IN İFADESİ



Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi, şüpheli müteahhit Kenan Koçak ise ifadesinde, 14 Ocak akşamı çocukluk arkadaşı şüpheli Ener Aktaş’la konuştuğunu, ailevi sağlık sorunlarından bunalması nedeniyle kendisine Aktaş’ın iki günlük Yunanistan seyahati teklif ettiğini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini ileri sürdü.



Aktaş’ın evine 15 Ocak’ta gittiğini ve burada soruşturma sonucu tanıdığı Turan Yıldırım’la karşılaştığını anlatan Koçak, bir süre sonra sitenin bahçesine indiklerinde ise önceden tanıdığı M.D.K. ile karşılaştıklarını, M.D.K.’nin yanlarına geleceğini bilmediğini savundu.



İki araçla Edirne’ye doğru yola çıktıklarını, yolda Turan Yıldırım’la beraber Ener Aktaş’ın aracına geçtiklerini ve aracı kendisinin kullanmaya başladığını dile getiren Koçak, İpsala Sınır Kapısı’na kadar böyle geldiklerini, burada şüpheli M.D.K.’nin yanlarından ayrıldığını öne sürdü.



Şüpheli Koçak, ifadesinin devamında şunları kaydetti:



“İpsala Kara Hudut Kapısı'na geldiğimizde Ener bana aracı en sol kısma çekmem gerektiğini söyledi. Hudut kapısı önünde aracı en sola park ettikten sonra yanıma pasaportumu alarak araçtan indim.



Ener'in ise Turan'a belgelerini hazırlamasını söylediğini duydum. Ancak sonrasında belgelerini verip vermediğini bilmiyorum. Ben lavaboya geçip çıkış işlemlerini orada bulunan önce polis, ardından gümrük muhafaza memuruna yaptırdım.



Bu işlem süresince Ener'i yanımda görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener'le karşılaştım. O da bana 'Bizim işlemlerimiz de bitti." dedikten sonra arabaya bindik ve araçla hudut kapısından benim şoförlüğümde çıkış yaptık.



Araç çıkış kapısında iken herhangi bir şekilde kontrol vs. olmadı. Yaklaşık 2 dakika sonra Yunan sınırına geldik. Orada Turan Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi ve Turan'ı Yunanistan'a sokmadılar.



Benle Ener Yunanistan'a giriş yaptık. Turan'ın Yunanistan'a girip girmediğini bilmiyorum.”