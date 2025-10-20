Şarampole devrildi: Şans eseri yaralanan olmadı

Kars Arpaçay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Şarampole devrildi: Şans eseri yaralanan olmadı

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde meydana geldi.

Doğruyol köyünden Arpaçay’a seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişileri ayakta kontrol etti.

Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...