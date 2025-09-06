Şarampole devrilen araç ağaca çarptı: 2 kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.



Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 ABM 05 plakalı otomobil, Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde şarampole devrilerek ağaca çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Ali K. ile Ozan O'nun hayatlarını kaybettiği belirlendi.



Cenazeler, Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.