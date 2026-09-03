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Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

03.09.2026 05:00

Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı
AA, DHA
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Ümraniye'de şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde M.A. idaresindeki otomobil, şarampole devrildi.

 

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan sürücü M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Ekiplerin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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