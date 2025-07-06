Şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Uşak Banaz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda K.T. (36) yönetimindeki otomobil, Gedikler köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 16 yaşındaki Kazım Sağcan'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A.Ö. (24), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağcan'ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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